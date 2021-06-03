МИД РФ выразил посольству Японии протест из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина

В МИД РФ сообщили, что посольству Японии в России был заявлен протест в связи с инцидентом с японским рыболовным судном у берегов Сахалина.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с японской рыболовной шхуной «Эйхомару-172», - говорится в дипведомстве.

Подчеркивается, что японское судно ранее было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин. Позже оно предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало.

В дипведомстве добавили, что японское судно было отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.