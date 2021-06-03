Полиция освободила Дмитрия Гудкова без меры пресечения

Политик Дмитрий Гудков был отпущен из изолятора временного содержания. Об этом сообщила его супруга.

По ее словам, МВД приняло решение освободить Гудкова без какой-либо меры пресечения. По словам следователя, это связано с истечением срока задержания.

Дмитрий Гудков был задержан 1 июня. Ему вменили причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.