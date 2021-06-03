Полиция освободила Дмитрия Гудкова без меры пресечения
По словам следователя, это связано с истечением срока задержания.
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Политик Дмитрий Гудков был отпущен из изолятора временного содержания. Об этом сообщила его супруга.
По ее словам, МВД приняло решение освободить Гудкова без какой-либо меры пресечения. По словам следователя, это связано с истечением срока задержания.
Дмитрий Гудков был задержан 1 июня. Ему вменили причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.