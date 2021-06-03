Россия - Канада на ЧМ по хоккею-2021: прямая трансляция Первого канала

В четверг, 3 июня, сборная России сыграет с канадцами в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею. Матч начнется в 20.15 по московскому времени, прямую трансляцию ведет Первый канал.

Хоккейное первенство проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее в полуфинал чемпионата уже вышли Германия и США, обыграв Швейцарию и Словакию соответственно. В вечерних матчах плей-офф чемпионата также сразятся Финляндия и Чехия.

Сборные России и Канады встречались в рамках мирового первенства встречались 18 раз. В восьми встречах победу одержали россияне, в десяти матчах - канадцы.