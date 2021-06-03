Нарышкин заявил, что против РФ и Белоруссии используют элементы гибридной войны

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин (СВР) заявил, что РФ и Белоруссия не станут мириться с действиями Запада, который использует элементы гибридной войны против обоих государств.

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин «недружественные шаги» - очень мягкий», - сказал глава СВР по итогам встречи с председателем КГБ Белоруссии Иваном Тертелем, передает ТАСС.

Нарышкин назвал политику Запада «по-настоящему агрессивными действиями, которые направлены против суверенитета наших двух государств».

По словам директора СВР, РФ и Белоруссия оценивают действия Запада против себя как агрессивные акции, которые осуществляются вне рамок международного права.

Нарышкин также добавил, что в России и Белоруссии твердо стоят на позиции защиты общечеловеческих ценностей.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что санкционная политика со стороны Запада в отношении Российской Федерации носит неправовой, агрессивный и откровенно враждебный характер.