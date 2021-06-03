Михаил Мишустин поручил подготовить программу обучения специалистов для авиастроения, а также организовать специальную пресс-конференцию и рассказать россиянам о прорывах в этой сфере.

Глава правительства говорил об этом в ходе визита в Ульяновск, где посетил ряд крупнейших предприятий отрасли, в том числе завод «Авиастар», где делают пассажирские и грузовые Ту-204, а также модернизированный Ил-76 - основной армейский транспортник.

«Нужно прямо конкретно с Министерством науки и высшего образования отработать вопрос подготовки кадров. Я абсолютно уверен, что это реализуемо, но потребует времени, потому что подготовить хорошего специалиста на авиационный завод, технолога, инженера хорошего, конструктора - это непростая задача», - сказал он.

Премьер посетил также предприятие, где производят детали для самолетов из композитных материалов - например, крыло среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.

После осмотра он предложил делать из композитов хоккейные клюшки. Организовать производство Мишустин в шутку предложил знаменитому хоккеисту Владиславу Третьяку, который представляет Ульяновскую область в Госдуме и был в составе делегации.

Из Ульяновска премьер отправился в Набережные Челны и посетил цеха завода, где производят двигатели для КАМАЗов.