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Матыцин назвал матчи хоккейных сборных России и Канады военными действиями в рамках правил

Анна Назайкина
17:05 03.06.2021
Сегодня российские спортсмены сыграют с канадцами в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге.
Матыцин назвал матчи хоккейных сборных России и Канады военными действиями в рамках правил
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Матчи между сборными России и Канады по хоккею - это всегда военные действия в рамках спортивных правил. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы всегда ожидаем только победы от наших хоккеистов. Считаю, что очень достойно пройден предварительный этап, первое место в группе. От матча к матчу, как мне кажется, сыгранность улучшалась. Наверное, Сергей Бобровский займет место в воротах, может быть, это тоже добавит уверенности, ведь говорят, что вратарь - половина команды. Но мы тоже понимаем, что, как бы ни играли канадцы на групповом этапе, матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил. Неважно, как канадцы играли до этого матча, ведь теперь будет игра навылет», - сказал Матыцин РИА Новости на ПМЭФ-2021.

По словам министра спорта, исход игры во многом зависит от психологического аспекта, от взаимопонимания в коллективе и воли к победе. Матицын выразил надежду, что сборной России по хоккею удастся выиграть.

Напомним, что сегодня российские хоккеисты проведут матч с канадцами в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

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