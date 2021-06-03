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Собянин допустил снятие последних ограничений на массовые мероприятия в Москве к осени

Анна Касаткина
17:50 03.06.2021
Основные ограничения в столице были сняты еще год назад, отметил градоначальник.
Собянин допустил снятие последних ограничений на массовые мероприятия в Москве к осени
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Последние ограничения на массовые мероприятия в Москве могут быть сняты уже этой осенью, когда будет достигнут коллективный иммунитет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что остались только профилактические меры, основные были сняты еще год назад.

«Те ограничения, которые остались, скорее всего... где-то ближе к осени и будет (достигнут коллективный иммунитет и отмена ограничений - Прим.ред.)», - сказал Собянин, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Ограничения на проведение публичных, массовых зрелищных мероприятий в Москве ввели в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что каких-либо оснований для ужесточения противовирусных ограничений в стране нет. Ситуация с заболеваемостью полностью контролируется, отметила она.

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