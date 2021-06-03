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Как свои пять пальцев: определены лучшие военные мастера России по ремонту стрелкового оружия

Тимур Шерзад
17:17 03.06.2021
Соревнования прошли на полигоне Константиновка Пензенской области. Команды соревновались в полной разборке и сборке автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Определены лучшие военные мастера по ремонту стрелкового оружия. Это произошло на Всеармейском этапе конкурса АрМИ «Мастер-оружейник». 

Соревнования прошли на полигоне Константиновка Пензенской области. Команды соревновались в полной разборке и сборке автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов.

Закончив с этим, соревнующимся предстояло провести боевые стрельбы на точность из только что обслуженного оружия. Штрафное время добавлялось командам за каждый упавший элемент или попадание мимо мишени. 

По итогам четвертого этапа всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» первое место заняла команда хозяев, второе заняла команда ВДВ, а третье - команда Национальной гвардии. 

А завтра на этом же полигоне состоится комплексная эстафета ремонтных взводов. Им предстоит на время осуществить разборку и сборку гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня «Град», гранатомета, пулеметы, автомата и пистолета. 

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