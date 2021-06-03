В Роскачестве рассказали, что в более чем 50% упаковок для продуктов половину составляет воздух

Роскачество завершило исследование на тему расходования упаковки, которая существует на российском рынке, в результате чего выяснилось, что в более чем 54% упаковки продуктов более половины составляет воздух. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель системы Максим Протасов.

«Мы посмотрели, насколько лишние упаковки, лишние материалы тратятся в той продукции, которая находится на наших полках. Более чем в 54% упаковки более половины был воздух. Это говорит о том, что мы действительно с вами достаточно неэффективно тратим ресурсы. Ради маркетинговых целей, ради красивой упаковки мы больше используем больше пластика и других упаковочных материалов, которые на самом деле не нужны для потребителя», - заявил он.

Протасов также заявил, что Роскачество строит общество разумного потребления, поэтому данные об использовании материалов доводятся до российский потребителей, чтобы они могли влиять на производителей и неэффективное расходование ресурсов снижалось.