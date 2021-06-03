«Новое искусство»: директор Эрмитажа рассказал о первой в России выставке в формате невзаимозаменяемых токенов

Директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский рассказал «Звезде» о проведении выставки произведений искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также о том, чему научила пандемия коронавируса культуру.

«Во-первых, это действительно уникальная выставка. Эту область очень интересно исследовать, поэтому мы ее (выставку) проведем. Сейчас развивается активно это направление искусства», - отметил Пиотровский.

По его словам, наработки, которые связаны с виртуальной реальностью, стали во время пандемии коронавируса более востребованными. Пиотровский отметил, что выставку планируется провести в сентябре текущего года.

К слову, проект Эрмитажа станет первым в стране выставочным исследованием в области искусства NFT-токенов и их использования в художественной сфере.

Необычная выставка произведений в виде NFT-токенов станет продолжением работы Эрмитажа над новыми формами искусства. Музей начал ее в рамках выставок «Инновация как художественный прием» (2018) и «Искусственный интеллект и диалог культур» (2019).

По словам Пиотровского, пандемия коронавируса вывела работу музеев на совершенно другой уровень и указала на те возможности, которые могут быть использованы в будущем. К примеру, проведение онлайн-выставок, которые пользуются большой популярностью среди публики.