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«Новое искусство»: директор Эрмитажа рассказал о первой в России выставке в формате невзаимозаменяемых токенов

Виктория Ивашечкина
16:36 03.06.2021
По мнению Михаила Пиотровского, все наработки, которые связаны с виртуальной реальностью, стали во время пандемии коронавируса более востребованными.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский рассказал «Звезде» о проведении выставки произведений искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также о том, чему научила пандемия коронавируса культуру.

«Во-первых, это действительно уникальная выставка. Эту область очень интересно исследовать, поэтому мы ее (выставку) проведем. Сейчас развивается активно это направление искусства», - отметил Пиотровский.

По его словам, наработки, которые связаны с виртуальной реальностью, стали во время пандемии коронавируса более востребованными. Пиотровский отметил, что выставку планируется провести в сентябре текущего года. 

К слову, проект Эрмитажа станет первым в стране выставочным исследованием в области искусства NFT-токенов и их использования в художественной сфере.

Необычная выставка произведений в виде NFT-токенов станет продолжением работы Эрмитажа над новыми формами искусства. Музей начал ее в рамках выставок «Инновация как художественный прием» (2018) и «Искусственный интеллект и диалог культур» (2019).

По словам Пиотровского, пандемия коронавируса вывела работу музеев на совершенно другой уровень и указала на те возможности, которые могут быть использованы в будущем. К примеру, проведение онлайн-выставок, которые пользуются большой популярностью среди публики.

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