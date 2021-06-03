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Прямая линия с Путиным в этом году состоится

Анна Касаткина
16:34 03.06.2021
Подготовка к мероприятию уже идет, сообщили в Кремле.
Прямая линия с Путиным в этом году состоится
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет в этом году», - сказал он журналистам.

По словам Пескова, подготовка к мероприятию уже идет.

Прямая линия, в ходе которой Путин отвечает на вопросы граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за ситуации с пандемией и большой загруженности главы государства. Некоторые элементы прямой линии по итогу были включены в большую пресс-конференцию Путина.

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