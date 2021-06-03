Прямая линия с Путиным в этом году состоится

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет в этом году», - сказал он журналистам.

По словам Пескова, подготовка к мероприятию уже идет.

Прямая линия, в ходе которой Путин отвечает на вопросы граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за ситуации с пандемией и большой загруженности главы государства. Некоторые элементы прямой линии по итогу были включены в большую пресс-конференцию Путина.