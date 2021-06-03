Прямая линия с Путиным в этом году состоится
Подготовка к мероприятию уже идет, сообщили в Кремле.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет в этом году», - сказал он журналистам.
По словам Пескова, подготовка к мероприятию уже идет.
Прямая линия, в ходе которой Путин отвечает на вопросы граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за ситуации с пандемией и большой загруженности главы государства. Некоторые элементы прямой линии по итогу были включены в большую пресс-конференцию Путина.