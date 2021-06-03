Замминистра обороны РФ Фомин указал на втягивание стран в «новую холодную войну»

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью телеканалу RT указал на формирование нового миропорядка. По его мнению, в мире наблюдается тенденция втягивания государств в новую холодную войну.

«Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих" при том, что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник», - цитирует его издание.

Фомин добавил, что сложившаяся система международных отношений и архитектура безопасности разрушается. Он также указал на принижение роли международных организаций.

Распределение мирового влияния между отдельными центрами сил меняется, поскольку разрабатываются новые вооружения, а военное противоборство проникает в космическое пространство.