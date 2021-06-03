Армия В Москве впервые наградили лучших участников Парада Победы на Красной площади Тимур Шерзад Наиболее отличившимся в ходе парада вручили переходящие кубки, которые будут перераспределяться каждый год. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве впервые наградили лучших участников военного парада, состоявшегося девятого мая на Красной площади. В церемонии вручения переходящих кубков приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и председатель Общественного совета при Минобороны Павел Гусев. «Достойные похвалы по оценке и Верховного главнокомандующего, и министра обороны все, кто участвовал в этом мероприятии. Но среди всех есть кто-то, кто проявил больше старания и стремления. Сегодня мы постарались никого не забыть, вручить переходящие кубки», - отметил Салюков. Награды присуждали в девяти номинациях, а также поощрительные призы получили женский парадный расчет и расчет движения «Юнармия». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика