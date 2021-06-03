В Москве впервые наградили лучших участников Парада Победы на Красной площади
Наиболее отличившимся в ходе парада вручили переходящие кубки, которые будут перераспределяться каждый год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве впервые наградили лучших участников военного парада, состоявшегося девятого мая на Красной площади.
В церемонии вручения переходящих кубков приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и председатель Общественного совета при Минобороны Павел Гусев.
«Достойные похвалы по оценке и Верховного главнокомандующего, и министра обороны все, кто участвовал в этом мероприятии. Но среди всех есть кто-то, кто проявил больше старания и стремления. Сегодня мы постарались никого не забыть, вручить переходящие кубки», - отметил Салюков.
Награды присуждали в девяти номинациях, а также поощрительные призы получили женский парадный расчет и расчет движения «Юнармия».