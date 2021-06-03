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Путин заявил, что экономика России выходит из сложной ситуации после пандемии

Анна Назайкина
14:36 03.06.2021
Глава государства уверен, что российской экономике удастся не только преодолеть трудности, вызванные COVID-19, но и выйти на новые рубежи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ выходит из сложной ситуации после пандемии COVID-19, том числе благодаря бизнесу.

«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. Экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», - заявил российский лидер в ходе ПМЭФ-2021.

Глава государства уверен, что российской экономике удастся не только преодолеть трудности, вызванные COVID-19, но и выйти на новые рубежи.

«Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации, но, без всяких сомнений, имея ввиду весь задел, свидетелями которого мы с вами являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения», - сказал президент РФ.

Владимир Путин добавил, что правительство России предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры, чтобы поддержать бизнес в стране.

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