В стране и мире Врач рассказал, как правильно чистить уши Олеся Степакова По словам специалиста, уши могут самоочищаться в процессе жевания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay Читайте нас на: Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе со «Звездой» рассказал, в каких случаях могут формироваться серные пробки в ушах. «Пробки начинают формироваться в тех случаях, когда есть проблемы с жеванием - после потери коренных зубов. Или, когда человек идет в душ и за счет попадания воды сера “цементируется” в однородную массу, или же, когда человек чистит уши палочками не очень умело, и он просто загоняет эту серу внутрь - утрамбовывает», - уточнил медик. Врач дал несколько советов людям, у которых часто образуются серные пробки. «Первое - действительно, обратиться к стоматологу, может быть к стоматологу-ортопеду, и сделать что-то с зубами. Второе - дней пять подряд в месяц капать в ухо обычную перекись водорода», - отметил специалист. По словам врача, при соприкосновении с серой перекись начинает шипеть - выделяется кислород и образовываются пузырьки. Эти пузырьки будут выталкивать серу, если она не выходит естественным путем. Лесков также напомнил, что уши могут самоочищаться в процессе жевания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика