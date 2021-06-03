«Стрела» в деле: зенитчики ЮВО провели учебные стрельбы по ракетам условного противника

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М» войск противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений на полигоне Серноводский в Ставропольском крае отразили ракетно-авиационный удар условного противника. Военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от «ударов» авиации.

Для усложнения задачи в роли противника выступали экипажи разных типов самолетов: истребителей Су-30СМ, самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ. Самолеты заходили в район учений с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены условными пусками ракет при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. При отражении ракетных ударов боевые расчеты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных. В общей сложности в учениях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.