Мишустин выразил надежду на победу России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

Михаил Мишустин выразил надежду на победу сборной России в матче с Канадой на чемпионате мира по хоккею. Об этом председатель правительства сообщил во время своей рабочей поездки в Ульяновск, где его сопровождал хоккеист и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

«Сегодня у нас Россия - Канада. Я очень надеюсь на то, что мы победим, сделаем все для этого», - сказал Мишустин.

Матч состоится в четверг, 3 июня, в 20:15 по московскому времени. Игра пройдет в Риге. Ранее шансы на победу российской сборной оценил Вячеслав Фетисов.