Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Организаторы АрМИ-2021 обсудили порядок проведения соревнований

Андрей Аркадьев
13:53 03.06.2021
По состоянию на 1 июня в АрМИ-2021 изъявили желание принять участие 277 команд из более чем 40 страны.
Организаторы АрМИ-2021 обсудили порядок проведения соревнований
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась заключительная третья международная Планирующая конференция с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса.

В ней приняли участие представители ведомств Армении, Алжира, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Сербии, Узбекистана, Монголии и России, а также более 130 представителей военно-дипломатического корпуса из 27 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителям стран организаторов конкурсов российская сторона довела результаты работы по подготовке к АрМИ-2021.

Так, по состоянию на 1 июня, в АрМИ-2021 изъявили желание принять участие 277 команд из более чем 40 страны. Четыре страны, Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия, примут участие в играх впервые. Также был доведен порядок пересечения границы и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для пребывающих команд.

В свою очередь представители стран организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах принятых по подготовке инфраструктуры проводимых конкурсов на национальных территориях.

В этом году совместно с Российской Федерацией проводить АрМИ-2021 будут 11 стран. На их территории пройдет 21 конкурс.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание Совета международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работе Главной судейской комиссии, организации информационного обеспечения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:36 В стране и мире
Видео
Захарова оценила попытки США помешать реализации «Северного потока - 2»
11:48 Спорт
Видео
Фетисов рассказал, от чего будет зависеть победа россиян в игре с Канадой на ЧМ по хоккею
11:52 В стране и мире
Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе
09:05 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
06:24 В стране и мире
«Нет никакой третьей волны»: Мурашко рассказал о снижении заболеваемости COVID-19
Популярное
Видео
Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Видео
Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.