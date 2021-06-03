Организаторы АрМИ-2021 обсудили порядок проведения соревнований

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась заключительная третья международная Планирующая конференция с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса.

В ней приняли участие представители ведомств Армении, Алжира, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Сербии, Узбекистана, Монголии и России, а также более 130 представителей военно-дипломатического корпуса из 27 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителям стран организаторов конкурсов российская сторона довела результаты работы по подготовке к АрМИ-2021.

Так, по состоянию на 1 июня, в АрМИ-2021 изъявили желание принять участие 277 команд из более чем 40 страны. Четыре страны, Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия, примут участие в играх впервые. Также был доведен порядок пересечения границы и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для пребывающих команд.

В свою очередь представители стран организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах принятых по подготовке инфраструктуры проводимых конкурсов на национальных территориях.

В этом году совместно с Российской Федерацией проводить АрМИ-2021 будут 11 стран. На их территории пройдет 21 конкурс.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание Совета международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работе Главной судейской комиссии, организации информационного обеспечения.