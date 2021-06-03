Командующий ВДВ Сердюков вручил знамя новому начальнику РВВДКУ Евкодимову
Церемония передачи знамени состоялась на плацу училища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Командующий ВДВ Андрей Сердюков вручил знамя новому начальнику Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Руслану Евкодимову.
Торжественная церемония прошла сегодня, 3 июня, сообщает Министерство обороны РФ. Сердюков представил Евкодимова командованию учебного заведения, курсантам, преподавателям.
Руслан Евкодимов ранее командовал 11-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, дислоцированной в Бурятии.