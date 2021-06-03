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Вытащить потерпевших: как прошли российско-норвежские учения по спасению на арктических водах

Тимур Шерзад
Елена Сивонен
13:28 03.06.2021
К операции подключают авиацию. От Северного флота это турбовинтовой Ил-38. Обследует район в поисках манекенов, разбросанных течением по акватории Баренцева моря. Все они в ярких гидрокостюмах. А значит, их намного легче обнаружить с воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На связи норвежская береговая станция. И срочное сообщение: их судно «Баренц фиш» получило пробоину, потерпело крушение и затонуло. А поблизости наш российский спасательный буксир «Николай Чикер». Поднимает флаг Норвегии. И, по оперативной договоренности со спецслужбами, входит в территориальные воды.

Погода сегодня шепчет. Самое то для проведения учений, и они начинаются. Сигнал поступает в восемь утра по московскому времени, и важная вводная -- люди в воде. На помощь им спешат обе стороны - и российская, и норвежская.

К операции подключают авиацию. От Северного флота это турбовинтовой Ил-38. Обследует район в поисках манекенов, разбросанных течением по акватории Баренцева моря. Все они в ярких гидрокостюмах. А значит, их намного легче обнаружить с воздуха.

И все же, первыми условно пострадавших замечает экипаж российского судна. Поступает команда - спустить шлюпки на воду. 

Принимающие участие в операции облачаются в специальный костюм. Он абсолютно неудобный, не дышащий, но способен хорошо удерживать человека на воде.

Волна не поднимается, но даже в таких условиях очень сложно обнаружить человека на поверхности. И тем более сложно вытащить его из воды. Но спасатели стараются сделать все возможное.

Но найти еще не значит спасти. Ведь вода в Баренцевом море далеко не черноморская. Температура, даже в такой солнечный день, не выше +3 градусов. Поэтому главная задача медиков - спасти людей от переохлаждения.

На палубу вертолет не садится. На несколько секунд он зависает в воздухе. И лишь потом спускает специальный трос. Чтобы забрать с судна своего условно пострадавшего, которому уже оказана первая медицинская помощь.

Параллельно авиаотряды работают и на месте крушения судна. Один за другим, поднимая терпящих бедствие с воды, доставляют их на спасательные буксиры. «Баренц-2021», хотя и учения, но все понимают - потерянных или брошенных, пусть даже манекенов, в море быть не должно.

«Только в постоянной отработке мастерство личного состава и остается. Также, естественно, положительно влияет то, что, все видели, кроме доброжелательного отношения, что со стороны Норвегии к нам, что со стороны нас, больше ничего нет. То есть это какие-то проблемные вопросы между нашими странами приводит к разрешению», - отметил заместитель начальника Управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ Михаил Белов.

На сегодня это единственные совместные российские-норвежские учения сил поисково-спасательного обеспечения. В Арктике их проводят ежегодно уже 20 с лишним лет. Для отработки взаимодействия между судами и ведомствами. Чтобы, в случае необходимости, помощь людям была максимально скорой и без границ.

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