Вице-премьер РФ Борисов заявил, что замглавы Роскосмоса по строительству Восточного освобожден от должности
Новая кандидатура на пост замглавы Роскосмоса будет предложена на наблюдательном совете, который запланирован на 9 июня, отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Заместитель главы Роскосмоса, отвечавший за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности», - сказал он в эфире телеканала РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
Космодром Восточный расположен Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Первый российский гражданский космодром. Общая площадь около 700 квадратных километров.