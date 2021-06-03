В стране и мире ПМЭФ-2021 Вице-премьер РФ Борисов заявил, что замглавы Роскосмоса по строительству Восточного освобожден от должности Андрей Аркадьев Новая кандидатура на пост замглавы Роскосмоса будет предложена на наблюдательном совете, который запланирован на 9 июня, отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Заместитель главы Роскосмоса, отвечавший за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. «Заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности», - сказал он в эфире телеканала РБК на Петербургском международном экономическом форуме. Космодром Восточный расположен Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Первый российский гражданский космодром. Общая площадь около 700 квадратных километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика