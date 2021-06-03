Десантные корабли подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря: кадры стрельб

Большие десантные корабли «Пересвет» и «Ослябя» выполнили стрельбы на учениях в Японском море. В ходе тренировки корабли по очереди нанесли артиллерийские удары по расположенным на берегу мишеням, которые имитировали технику и личный состав противника. Для подавления целей «Пересвет» применил 122-миллиметровую корабельную реактивную систему залпового огня «Град-М».

Затем в море корабли отбили атаку с воздуха и уничтожили воздушную мишень из артиллерийских орудий. Также БДК отстрелялись 76-мм артиллерийскими установками АК-176 и 57-мм артустановками АК-725 по цели, выступающей в роли «вражеского» корабля и постановили радиоэлектронные помехи.

А-215 «Град-М» - 122- миллиметровая корабельная реактивная система залпового огня (РСЗО). Создана на базе РСЗО 9К51 «Град». Предназначается для поражения техники и живой силы на берегу во время высадки морского десанта, поддержки действий морского десанта, и обороны десантных кораблей на переходе морем от атак судов противника. Дальность стрельбы и высокая скорострельность обеспечивают морскому десанту эффективную огневую поддержку.