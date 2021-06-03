Врагу пощады нет: разведчики Ленобласти отработали ликвидацию бандформирований

Более 200 разведчиков Красносельской мотострелковой бригады подняты по тревоге в Ленинградской области. Это было сделано для того, чтобы они смогли принять участие в тактико-специальных учениях на полигоне Кирилловский.

Военнослужащие совершили комбинированный марш в полсотни километров, добравшись до территории полигона. Там они отработали оборудование и маскировку огневых позиций для бронетехники, охрану и оборону занимаемого района, ведение наземной и воздушной разведки.

После этого они отточили навыки постановки минно-взрывных заграждений и организации засад. Также прошли тренировки по скрытному передвижению в условиях использования противником разведки с помощью беспилотников.

Затем разведчики выполнили комплексное задание, найдя и уничтожив условные бандформирования, а также захватив особо важные документы.

Всего были задействованы 200 человек и около 30 единиц техники.