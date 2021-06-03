Фетисов рассказал, от чего будет зависеть победа россиян в игре с Канадой на ЧМ по хоккею

Хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что российской сборной не стоит расслабляться перед игрой с канадцами. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда» на ПМЭФ-2021.

«Это та самая хоккейная нация, которая может даже не в совсем сильном составе удивить любую команду, поэтому надо готовиться. Все будет зависеть от того, насколько наша команда подготовится, сумеет реализовать планы на игру и играть все 60 минут», - отметил он.

Матч четвертьфинала Россия - Канада начнется в 20.15 по московскому времени. Все игры проходят в Латвии. Полуфинальные матчи пройдут 5 июня, финал - 6 июня.

«Шансы всегда у российской команды на победу. Будем надеяться, что все три игры для нашей команды будут успешны», - добавил Фетисов.

Российская команда с 17 очками располагается в группе А на первом месте, Канада с 10 баллами стала четвертой в группе В.