Итальянский посол назвал сроки открытия страны для туристов из РФ

В ближайшее время итальянские власти объявят, когда страну смогут посетить туристы из России. Соответствующее заявление на полях ПМЭФ сделал посол республики в РФ Паскуале Терраччано.

«Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это (открытие страны для российских туристов - прим. ред.) произойдет в течение лета», - сообщил дипломат корреспонденту ТАСС.

Терраччано добавил, что точная дата пока неизвестна, однако профильные ведомства двух стран, по его словам, продолжают обсуждать данный вопрос.

В конце мая три итальянских области (остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули - Венеция-Джулия) были переведены в белую зону. Таким образом, там снимаются все введенные ранее противоэпидемиологические ограничения. Остальная часть Италии пока остается в желтой зоне - с умеренными эпидемиологическими рисками. Специалисты полагают, что к середине июня почти вся территория страны перейдет в белую зону.