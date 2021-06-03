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Психолог рассказала, может ли интерес к сериалам оказаться зависимостью

Анна Назайкина
11:31 03.06.2021
Вместо того чтобы проживать свою жизнь, осознавать свои потребности, желания и реализовывать их в реальности, человек уходит в придуманный мир.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mohamed Hassan, Pixabay
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Психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» рассказала, может ли сильный интерес к сериалам считаться зависимостью. По словам специалиста, это во многом зависит от сюжета сериала.

«Естественно, когда человек очень зависит от сериалов, особенно когда это сериалы про какую-то яркую жизнь, которые лишены смысловой нагрузки. Одно дело, если человек смотрит какой-нибудь детективный сериал, антиутопию или что-то, что имеет некий смысл, то есть там есть достаточной продуманный глубокий сюжет, - это в целом нормально. Но если человек смотрит так называемые мыльные оперы и не может с этого слезть, то мы можем гарантировать, что он впал в некую зависимость», - сказала эксперт.

По словам Метелиной, зависимость - это замещающее действие. То есть вместо того, чтобы проживать свою жизнь, осознавать свои потребности, озвучивать свои желания близким людям и реализовывать их в реальности, человек уходит в придуманный мир.

«В таком случае получается, что у человека зависимость сродни игровой. Может быть, в чуть более легкой форме. И он проживает жизнь каких-то персонажей, реализуется в этом, ассоциирует себя с этим персонажем, но при этом упускает какие-то возможности в реальности», - объяснила психолог.

Ранее специалист рассказала «Звезде», как избавиться от зависимости от социальных сетей. Она отметила, что стремление каждую свободную минуту проводить в Сети, а также нахождение там более трех часов в день без четкой цели говорит о зависимости.

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