Психолог рассказала, может ли интерес к сериалам оказаться зависимостью

Психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» рассказала, может ли сильный интерес к сериалам считаться зависимостью. По словам специалиста, это во многом зависит от сюжета сериала.

«Естественно, когда человек очень зависит от сериалов, особенно когда это сериалы про какую-то яркую жизнь, которые лишены смысловой нагрузки. Одно дело, если человек смотрит какой-нибудь детективный сериал, антиутопию или что-то, что имеет некий смысл, то есть там есть достаточной продуманный глубокий сюжет, - это в целом нормально. Но если человек смотрит так называемые мыльные оперы и не может с этого слезть, то мы можем гарантировать, что он впал в некую зависимость», - сказала эксперт.

По словам Метелиной, зависимость - это замещающее действие. То есть вместо того, чтобы проживать свою жизнь, осознавать свои потребности, озвучивать свои желания близким людям и реализовывать их в реальности, человек уходит в придуманный мир.

«В таком случае получается, что у человека зависимость сродни игровой. Может быть, в чуть более легкой форме. И он проживает жизнь каких-то персонажей, реализуется в этом, ассоциирует себя с этим персонажем, но при этом упускает какие-то возможности в реальности», - объяснила психолог.

Ранее специалист рассказала «Звезде», как избавиться от зависимости от социальных сетей. Она отметила, что стремление каждую свободную минуту проводить в Сети, а также нахождение там более трех часов в день без четкой цели говорит о зависимости.