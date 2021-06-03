Грохот танков, дрожь земли: мотострелки выполнят стрельбы на Ставрополье

Занятия по модульной системе начались у мотострелков на Ставрополье, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Военнослужащие изучат теоретический блок, позанимаются на тренажерах, а также проведут тренировки на полигонах. Обучаться будут несколько потоков, места проведения занятий планируется менять каждый день.

Военнослужащие мотострелковой бригады выполнят стрельбы из вооружения МТ-ЛБ, танков Т-72Б3М, гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

В тренировках примут участие более 3 000 военнослужащих, задействуют порядка 500 единиц техники.

АГС-17 «Пламя» - 30-мм автоматический станковый гранатомет. Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. АГС-17 в тактическом отношении выгодно сочетает свойство минометов - способность вести навесной огонь, свойство автоматических пушек - высокий темп стрельбы и легкость и маневренность станковых пулеметов.

«Печенег» - 7,62-мм пехотный пулемет, предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, воздушных целей. В российской армии эксплуатируется с 1999 года.

За основу конструкции взят 7,62-мм пулемет Калашникова. Это позволило с минимальными затратами развернуть производство, а также упростить его эксплуатацию. Ствольная группа обеспечивает отстрел не менее 600 патронов длинными очередями без ухудшения эффективности стрельбы.