Стали известны подробности взрыва на руднике в Бурятии

В результате взрыва на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб один человек. Семи работникам шахты удалось эвакуироваться самостоятельно. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Предварительно, в результате самопроизвольной детонации взрывчатых веществ произошел взрыв в Окинском районе на руднике “Владимирский”. Один человек погиб. Всего там находилось восемь человек. Предварительно, из них семь эвакуировались самостоятельно», - заявили в экстренных службах.

Ранее в СМИ появились сообщения об инциденте на золотодобывающей шахте. Как уточнялось, до десяти человек смогли покинуть место происшествия, их осмотром занимаются медики.