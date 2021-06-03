Стали известны подробности взрыва на руднике в Бурятии
Предварительно, инцидент произошел в результате самопроизвольного детонирования взрывчатых веществ.
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В результате взрыва на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб один человек. Семи работникам шахты удалось эвакуироваться самостоятельно. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«Предварительно, в результате самопроизвольной детонации взрывчатых веществ произошел взрыв в Окинском районе на руднике “Владимирский”. Один человек погиб. Всего там находилось восемь человек. Предварительно, из них семь эвакуировались самостоятельно», - заявили в экстренных службах.
Ранее в СМИ появились сообщения об инциденте на золотодобывающей шахте. Как уточнялось, до десяти человек смогли покинуть место происшествия, их осмотром занимаются медики.