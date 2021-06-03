СМИ сообщили о взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

В Республике Бурятия произошел взрыв на золотодобывающей шахте, в результате происшествия погиб человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике "Владимирский". Погиб рабочий», - говорится в сообщении.

Кроме того, было добавлено, что еще до десяти человек эвакуировались из шахты, в данный момент их осмотром занимаются медики. По предварительной информации, их здоровью ничто не угрожает.