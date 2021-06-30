Неразорвавшиеся боеприпасы и фрагменты техники: военные саперы завершили разминирование вдоль линии Маннергейма в Ленобласти

Военные саперы завершили разминирование вдоль линии Маннергейма в Ленинградской области. От взрывоопасных предметов очищено порядка трех километров будущих туристических троп и территории, прилегающей к фортификационным сооружениям.

Во время работы саперы обнаружили несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники. Кроме того, специалисты инженерных войск провели работы по обустройству долговременных огневых точек.

При очистке местности специалисты Международного противоминного центра ВС РФ применяли селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И.

Совместно с представителями Русского географического общества военнослужащие в этом году проведут еще ряд экспедиций. Военным инженерам предстоит провести очистку местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и обустройству фортификационных сооружений в Калининградской, Псковской областях и Крыму.