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Неразорвавшиеся боеприпасы и фрагменты техники: военные саперы завершили разминирование вдоль линии Маннергейма в Ленобласти

Анна Касаткина
07:17 30.06.2021
На расчищенной территории проложат туристические тропы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные саперы завершили разминирование вдоль линии Маннергейма в Ленинградской области. От взрывоопасных предметов очищено порядка трех километров будущих туристических троп и территории, прилегающей к фортификационным сооружениям.

Во время работы саперы обнаружили несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники. Кроме того, специалисты инженерных войск провели работы по обустройству долговременных огневых точек.

При очистке местности специалисты Международного противоминного центра ВС РФ применяли селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И.

Совместно с представителями Русского географического общества военнослужащие в этом году проведут еще ряд экспедиций. Военным инженерам предстоит провести очистку местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и обустройству фортификационных сооружений в Калининградской, Псковской областях и Крыму.

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