Первая партия активного компонента вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику

Первая партия активного компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Мексику. Об этом сообщил гендиректор мексиканской лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex Педро Cентено Сантаелла.

По его словам, после поставки вакцины начинается упаковка имитированных партий, которые будут представлены для проверки и утверждения Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков Cofepris и НИЦ имени Гамалеи. Массовый разлив препарата планируется начать в июле, добавил Сантаелла.

Вторым шагом станет подача документов для экстренного использования в Мексике вакцины «Спутник Лайт». В стране рассчитывают получить технологию производства обеих вакцин для того, чтобы выполнять процесс по созданию, упаковке и распространению на территории Мексики, сказал глава лаборатории.

«Спутник V» после оценки тестовых партий станет третьей вакциной, которую разливают и упаковывают в стране. Сейчас этот процесс уже выполняется с препаратами AstraZeneca и Cansino.

Российская вакцина была одобрена для использования в Мексике в феврале. С тех пор в страну поступило несколько партий препарата.