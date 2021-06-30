В стране и мире Столбы дыма и огня: участок федеральной трассы «Колыма» закрыли из-за лесного пожара Виктория Ивашечкина Ограничено движение рядом с селом Уолба Таттинского района. © Видео: ВК CrimYakutia.ru: Криминальные новости Якутии 18+ © Фото: VK, CrimYakutia.ru: Криминальные новости Якутии 18+ Читайте нас на: Движение автотранспорта на участке с 326-го по 365-й километр автомобильной дороги «Колыма» в Якутии в среду, 30 июня, временно закрыто. «В настоящее время на месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД. ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению», - объяснили в пресс-службе Упрдор «Вилюй». Ограничено движение рядом с селом Уолба Таттинского района. Причиной стало задымление и ограниченная видимость, которые были вызваны пожаром в придорожной лесной полосе. На данный момент на месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика