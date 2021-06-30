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Врач напомнил, на что надо обратить внимание перед вакцинацией

Иван Линдеманн
05:55 30.06.2021
Изучив реакцию своего организма на первый укол, можно предположить, как пройдет получение второго компонента.
Врач напомнил, на что надо обратить внимание перед вакцинацией
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Каждый человек показывает индивидуальную реакцию на прививку от коронавируса, однако есть общие детали, которые полезно учесть перед вакцинацией. О них рассказала в беседе с радио Sputnik врач-терапевт Ольга Кашубина.

Предсказать реакцию заранее нельзя – некоторые люди переносят оба компонента без каких-либо проблем, другие – испытывают сильный жар, ломоту и другие реакции. В этом случае для прививки стоит выбрать относительно свободный день, поскольку вы не можете точно знать, как организм отреагирует на вакцину – возможно, потребуется время отлежаться и прийти в себя, утверждает эксперт.

Изучив реакцию своего организма на первый укол, можно предположить, как пройдет получение второго компонента. Если получение первой дозы сопровождалось недомоганием, это стоит учесть.

Кашубина отметила, что нет необходимости следовать советам о приеме антигистаминных препаратов перед прививкой. Эксперт назвала это плохим советом, однако порекомендовала запастись жаропонижающим, чтобы снять возможные симптомы. Прием жаропонижающих не повлияет на скорость выработки антител и иммунную реакцию организма.

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