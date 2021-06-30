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Срывает крыши: мощный ураган в Саратовской области попал на видео

Иван Линдеманн
03:46 30.06.2021
В результате непогоды сотни местных жителей остались без газа и электричества.
Срывает крыши: мощный ураган в Саратовской области попал на видео
© Фото: Саратов Инцидент, ВКонтакте
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На Саратовскую область обрушился мощный ураган, который повредил несколько домов. Кадры, на которых запечатлены последствия разгула стихии, опубликованы в YouTube-канале «СарИнформ».

На видео сильный ветер буквально срывает кровлю с жилых домов. В результате непогоды сотни местных жителей остались без газа и электричества.

Как уточнили в пресс-службе правительства Саратовской области, ураган повредил крыши домов, линии электропередачи и газовые сети в трех районах региона – Ершовского, Аткарского и Федоровского.

Главы муниципалитетов получили поручение провести встречи с жителями пострадавших населенных пунктов, совершить обход территории и заняться организацией работы оперативных служб. По предварительной информации, в результате разгула стихии никто из жителей не пострадал.

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