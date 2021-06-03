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Спорт, стрельба, управление техникой: для школьников начнет работать военно-патриотический лагерь в центре «Авангард»

Роман Захаров
05:00 03.06.2021
Помимо учебных занятий по начальной военной подготовке, курсанты примут участие в творческих и деловых ивентах, встретятся с олимпийскими чемпионами, пообщаются с известными личностями. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для старшеклассников Москвы и Московской области с 6 июня стартуют бесплатные 10-дневные военные сборы в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Как мальчики, так и девочки, окончившие девятые и десятые классы общеобразовательных школ, пройдут в летнем лагере «Курс молодого бойца», который включает: строевую, медицинскую, физическую подготовку, отработку навыков стрельбы в мультимедийном, пневматическом и практическом тирах, сборку и разборку автоматов, командные испытания, управление автомобильной техникой и беспилотными летательными аппаратами, тренировку на симуляторе прыжка с парашютом и др.

Помимо учебных занятий по начальной военной подготовке, курсанты примут участие в творческих и деловых ивентах, встретятся с олимпийскими чемпионами, пообщаются с известными личностями. 

Главное - все мероприятия пройдут в игровом формате и научат подростков коммуницировать друг с другом и проявлять лидерские качества: умение договариваться, нести ответственность, принимать решение за себя и команду.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что тридцать семь учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» откроются в регионах России в этом году. При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что центр в Подмосковье построен по самым современным технологиям, учитывая все требования по начальной военной подготовке.

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