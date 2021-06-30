Ушел из жизни экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд

Бывший шеф Пентагона Дональд Рамсфельд ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом заявили члены его семьи.

Как передает Reuters, Рамсфельд умер в окружении родных и близких в Таосе, штат Нью-Мексико. Причины смерти бывшего министра обороны США не уточняются.

Рамсфельд занимал должность главы Пентагона дважды – в администрации Джеральда Форда в 1975 – 1977 годах и в администрации Джорджа Буша-младшего в 2001-2006 годах. Этот министр обороны США наиболее известен тем, что под его руководством военное ведомство произвело вторжения в Ирак и Афганистан.