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Бой в здании, лесу и на руинах: кадры проведения второго этапа конкурса АрМИ «Тактический стрелок»

Роман Захаров
03:00 01.07.2021
Участники соревнования оценивались на основании временных показателей, точности их стрельбы, соблюдения требований безопасности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения завершился второй этап конкурса по армейской тактической стрельбе «Тактический стрелок», впервые проводящийся в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

В ходе второго этапа - «Одиночный стрелок» - участники определяли лучших в индивидуальном зачете.

По условиям конкурса, они должны были выполнить упражнения, имитирующие различные виды боя.

Первым испытанием был бой в здании, где участникам необходимо было поразить из пистолета разные цели, установленные за препятствиями в здании, а затем, ведя стрельбу из здания, поразить мишени из автомата.

Затем был сымитирован бой в лесу, при котором участники уничтожали цели из автомата и пистолета, перемещаясь от укрытия к укрытию. Кроме того, необходимо было попасть гранатой в габарит.

Выполнение боя на развалинах было осложнено тем, что участники вели стрельбу по мишеням из автомата и пистолета, находясь на качающейся платформе, имитирующей развалины.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности их стрельбы, соблюдения требований безопасности.

Итоги этапа, как и всего конкурса в целом, будут подведены по завершении заключительного этапа «Дуэль», который пройдет послезавтра, 2 июля.

Данный турнир проводится в период с 28 июня по 3 июля 2021 года на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. Это армейское тактико-стрелковое многоборье, которое включает в себя огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи раненному, метание ножа и саперной лопатки и другие тактические задачи.

В соревнованиях участвуют более 120 конкурсантов в составе 11 команд, представляющие все военные округа, Воздушно-десантные войска, Дальневосточное ВОКУ, Войска Национальной гвардии, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот, Воздушно-космические силы.

Команда, одержавшая победу на всеармейском этапе, представит Российскую Федерацию на международном этапе конкурса «Тактический стрелок», который состоится августе-сентябре этого года на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

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