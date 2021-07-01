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Подготовка боевых летчиков: сирийские курсанты приступили к практике на аэродроме под Алеппо

Виталий Акиньшин
05:00 01.07.2021
Каждый курсант должен налетать минимум 150 часов во время учебной практики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродроме под Алеппо у курсантов единственного в Сирии летного училища проходит практика. Три года назад, когда город и окрестности окончательно освободили от боевиков, учебное заведение возобновило работу. Сейчас здесь учатся 50 будущих пилотов.

«Наша задача - подготовить высококлассных летчиков для нашей армии. Они продолжат бороться с боевиками. Есть территории, занятые террористами, где наиболее эффективно использовать именно авиацию. Мы знаем, как работают ваши летчики, мы учимся у них. Нам нужно поднимать наш уровень подготовки, чтобы действовать также эффективно», - объяснил замдиректора училища Юсеф Ахмад Хассан.

Все движения в воздухе перед началом полетов изучают и обсуждают на земле. В руках инструктора - модель самолета и он буквально на пальцах объясняет, какой держать угол при воздушных маневрах и на что обращать внимание во время взлета и посадки.

Для всех учебных полетов используют самолеты Л-39. Машина не новая, но надежная и немало послужившая сирийцам во время войны. Курсанты проходят на них и первоначальную летную подготовку, и осваивают более сложную технику пилотирования в различных метеоусловиях, днем и ночью обучаются элементам боевого применения.

Каждый курсант должен налетать минимум 150 часов во время учебной практики. Учебный полет длится около 20 минут. Самое сложное и важное на этом этапе подготовки упражнение - взлет-посадка. Когда летчики приземляются и снова взлетают, не останавливая самолет.  

Совсем скоро большинству из курсантов предстоит сдать экзамены и отправиться на службу. ВВС Сирии всегда считались одними из лучших в арабских странах, поэтому летчики были и остаются элитой в вооруженных силах.

А авиабаза Квайрес, где проходят данные тренировки, стала еще одним символом героического подвига сирийских летчиков. В ходе гражданской войны аэродром оказался в полном окружении боевиков. Долгие три года его защитники героически держали оборону под массированными артиллерийскими и минометными обстрелами, отбивая атаку за атакой.

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