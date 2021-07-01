Экипажи БДК «Орск» и «Саратов» уничтожили условного противника в Черном море

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Орск» и «Саратов» Черноморского флота (ЧФ) провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач. Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ на морских полигонах Черного моря.

В ходе мероприятия экипажи БДК отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям. В роли морской цели был задействован корабельный щит-мишень, роль средств воздушного нападения условного противника выполнял самолет-амфибия Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

Также, артиллерийские расчеты больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» выполнили упражнения по уничтожению макетов плавающих морских мин. Все цели были успешно поражены.