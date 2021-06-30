Губернатор Подмосковья оценил вероятность введения QR-кодов на общественном транспорте

Власти Московской области пообещали пока не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт. Однако, уточнил губернатор региона Андрей Воробьев, темпы вакцинации населения от коронавируса должны оставаться прежними.

«Мы руководствуемся количеством выявленных случаев… Мы рассматривали такую возможность (ввода QR-кодов для общественного транспорта), но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Подмосковье находится на третьем месте после столицы и Санкт-Петербурга. За минувшие сутки врачи зафиксировали 2 583 новых пациента.