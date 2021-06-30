В Армении зафиксировано три случая заболевания сибирской язвой

В Армении три человека заразились сибирской язвой. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики.

«В ходе исследования, проведенного референс-лабораторным центром национального центра по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у трех жителей сел Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области», - приводит РИА Новости заявление здравоохранительного ведомства.

Врачи отметили, что всего были обследованы семь жителей перечисленных сел после появления информации о выявлении там сибирской язвы у животных.

Ранее сообщалось о госпитализации пяти жителей Дагестана с подозрением на сибирскую язву. На момент поступления в лечебные учреждения состояние пациентов оценивалось как средней тяжести, у всех отмечались проявления заболевания на коже.