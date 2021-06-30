Десант, квадроциклы, ракетный удар: кадры учений авиации и спецназа ЦВО под Оренбургом

Спецназ Центрального военного округа на совместных учениях с авиацией уничтожили условного противника в Оренбургской области. По замыслу маневров, были выявлены лагерь подготовки боевиков и незаконные вооруженные формирования, планировавшие провести налеты на крупные объекты региона.

По решению командования, в воздух была поднята авиагруппа в составе 20 вертолетов со спецназом на борту. Экипажи Ми-24 нанесли ракетный и бомбовый удары по позициям «противника». Затем разведывательные группы высадились беспарашютным способом с вертолетов при поддержке мобильных подразделений на квадроциклах АМ-1. Разрозненные группы условного неприятеля военнослужащие уничтожили из автоматов АК-12 и пулеметов «Печенег».

Учения прошли на Тоцком полигоне. В них приняли участие более 800 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.