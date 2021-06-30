Названы корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде

Двадцать боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийской и Ленинградской военно-морских баз примут участие в главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте 25 июля. Также к участию в параде привлечены восемь патрульных и противодиверсионных катеров, сообщила в среду пресс-служба флота.

«В Санкт-Петербург для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ, из главной военно-морской базы города Балтийска уже прибыли более десяти боевых единиц Балтийского флота. Среди них корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Зеленый дол" и "Одинцово", тральщики "Александр Обухов" и "Павел Хенов", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" и другие», - говорится в сообщении.

Сегодня межбазовый переход из Балтийска в Санкт-Петербург начали малый ракетный корабль «Гейзер» и ракетный катер «Димитровград».

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.