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Оргкомитет Евро в Глазго изучает случай нападения на болельщика в форме сборной России

Роман Захаров
17:02 30.06.2021
Во время матча Швеция - Украина агрессивные мужчины избили болельщика в форме сборной России и с российским триколором.
Оргкомитет Евро в Глазго изучает случай нападения на болельщика в форме сборной России
© Фото: Wikimedia
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Глава оргкомитета чемпионата Европы - 2020 в шотландском Глазго Джоанн Депонио сообщила, что организация сейчас занимается проверкой инцидента с нападением на российского болельщика во время матча 1/8 финала турнира между национальными командами Украины и Швеции.

«Мы изучаем этот вопрос, а наиболее подходящая структура для ответа на ваш запрос, скорее всего, полиция Шотландии, ответит вам в должное время», - приводит РИА Новости слова Депонио.

Потасовка произошла 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. На молодого человека с российским флагом и в форме сборной РФ по футболу напали двое украинских фанатов. В результате ему порвали футболку и отобрали флаг. Стоит отметить, что находившиеся рядом другие болельщики сборной Украины встали на защиту пострадавшего.

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