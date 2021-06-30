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Рев ракет и гром морских орудий: корабли ТОФ провели стрельбы в Тихом океане

Тимур Шерзад
16:39 30.06.2021
Крейсер и фрегат отразили воздушную атаку условного противника. имитированные цели были поражены из зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также артиллерийских установок АК-130, А-190 и АК-630. Кроме того, экипажи выполнили установку радиоэлектронных помех. 
Рев ракет и гром морских орудий: корабли ТОФ провели стрельбы в Тихом океане
© Фото: Минобороны России
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Корабли Тихоокеанского флота провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Тихом океане. 

В деле участвовали два крупных корабля - ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». 

Крейсер и фрегат отразили воздушную атаку условного противника. имитированные цели были поражены из зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также артиллерийских установок АК-130, А-190 и АК-630. Кроме того, экипажи выполнили установку радиоэлектронных помех. 

После этого корабли при помощи артиллерии атаковали морскую цель. Кроме того, ракетой «Оса» была поражена мишень, имитирующая небольшой корабль. 

Отдельной целью учений была проверка, как поведут себя сложные механизмы корабельного оружия в жарком климате. 

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