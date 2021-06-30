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Путин назвал причины высоких цен на внутренний туризм в России

Роман Захаров
16:37 30.06.2021
По словам президента, высокие цена на внутренний туризм в РФ связаны, в том числе с перегрузкой туристической инфраструктуры в стране.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress
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Завышение цен на внутренний туризм связано в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Главе государства был задан вопрос, почему отдых за рубежом, например в Турции, выходит дешевле, чем на курортах нашей страны. Путин в ответ сказал, что до сих пор часть стран не возобновила авиационное сообщение, а в открывшиеся государства можно попасть лишь при соблюдении целого ряда постоянно меняющихся требований, что, в свою очередь, пугает российских туристов.

«Вот в Греции были сегодня одни правила, завтра другие: требовали справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦР, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им еще из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть», - объяснил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что все это приводит к перегрузке туристической инфраструктуры в России, прежде всего на юге - в Краснодарском крае и в Крыму.

«Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены - во всей рыночной экономике это происходит», - добавил глава государства.

Также, по его словам, раньше в туристическую отрасль вкладывалось мало средств. Сейчас же, отметил Путин, в сфере туризма в РФ рассматривают 50 проектов, и их число будут увеличивать. Помимо этого, президент напомнил о программе туристического кешбэка, которая позволяет частично вернуть деньги за путешествия внутри страны.

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