Путин поделился секретом счастья

Российский президент Владимир Путин рассказал, что нужно делать, чтобы быть счастливым. Как пояснил глава государства в ходе прямой линии, для этого необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

«Я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать», - пояснил российский лидер.

Также в ходе прямой линии Путин рассказал, какие три произведения искусства произвели на него наиболее сильное впечатление. По словам главы РФ, это «Война и мир» Л.Н. Толстого, концерт для фортепиано с оркестром № 1 П.И. Чайковского и сказка «Колобок».