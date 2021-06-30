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В Роскосмосе могут создать орбитальную систему связи с луной

Иван Линдеманн
02:00 30.06.2021
Речь идет о многофункциональной космической системе ретрансляции «Луч».
В Роскосмосе могут создать орбитальную систему связи с луной
© Фото: GEORGE DESIPRIS, pexels.com
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Роскосмос рассчитывает развернуть на околоземной орбите систему связи с Луной и дальним космосом. Это следует из материалов, размещенных на сайте государственных закупок.

Как сообщается в опубликованных данных, речь идет о многофункциональной космической системе ретрансляции «Луч». Предполагается, что она будет обслуживать объекты миссий на Луне, а также в дальнем космосе.

Также в материалах говорится о необходимости обоснования создания перспективной окололунной орбитальной системы ретрансляции. Ее задача – обеспечивать связь между объектами лунных миссий. Также речь идет о связи между миссиями и наземным комплексом управления.

В данный момент группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три аппарата. Это «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В». Все они были выведены в космос между 2011 и 2014 годом.

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