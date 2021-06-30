Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Нового президента Российской Федерации, когда закончится срок полномочий действующего президента, выберут граждане страны. По другому быть не может. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Отвечая на вопрос о возможном преемнике, президент вспомнил, как сам возглавил Кремль после отставки Бориса Ельцина.

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело в том, что в соответствии с основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий, врио становится председатель правительства. Я был председателем. Этому предшествовали и другие события. Когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарем Совета безопасности, а эта структура от имени президента координирует работу силовых структур, мне надо было подобрать преемника на должность директора ФСБ. На мое удивление, все отказались. Ситуация была очень сложная и никто не хотел взять на себя такую ответственность», - вспомнил Путин.

Как отметил глава государства, его ответственность состоит в том, чтобы дать рекомендацию достойному человеку, который в будущем захочет баллотироваться на высший пост в стране.

«Решение о том, кто должен возглавить государство всегда за гражданами России. Они осуществляют это право в ходе голосования. И только такой путь возможен. Что касается того, кто может возглавить страну. Конечно, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тому человеку, который будет претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать, что, по моему мнению, этот человек достоит возглавить Россию», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что требовать вакцинацию и грозить увольнением при наличии медицинского отвода незаконно. Также президент пообещал, что власти РФ выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после COVID-19.