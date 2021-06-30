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Вплавь по улицам: корреспондент «Звезды» оценил масштаб паводка в Приамурье

Анна Касаткина
11:30 30.06.2021
Вода постепенно уходит, однако подтопленными пока остаются порядка 700 домов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Амурской области начались выплаты пострадавшим от наводнения. Суммы компенсаций разные - от десяти до ста тысяч рублей - в зависимости от ущерба. Вода уходит, но очень медленно, подтопленными остаются свыше 700 домов. Несколько сотен человек до сих пор живут в пунктах временного размещения.

Паводком повреждены дороги, полностью разрушены четыре моста. Как сообщают власти региона, на восстановление потребуется более миллиарда рублей. Пострадало и сельское хозяйство: под водой остаются около 35 тысяч гектаров посевных площадей.

Несмотря на то, что пик паводка позади, в низинах воды все еще по грудь или по пояс. В наиболее затопленных местах расстояние от поверхности воды до земли может составлять порядка двух метров - в этом убедился корреспондент «Звезды» ростом 185 сантиметров, который попытался нырнуть и достать до дна, и оказался глубоко под водой.

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